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    Луис Суарес может вернуться в «Аякс»

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    Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес покинет команду по окончании текущего сезона.

    Луис Суарес
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    Луис Суарес

    Суарес уйдет из «Атлетико» на правах свободного агента.

    По информации авторитетного издания The Athletic, уругваец уже получил предложения от «Аякса» и «Астон Виллы».

    Кроме того, серьезный интерес к 35-летнему футболисту проявляют клубы из МЛС и чемпионата Бразилии.

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    • Суарес провел в текущем чемпионате Испании 27 матчей, в которых забил девять мячей и сделал две результативные передачи.

    Ранее сообщалось, что «Атлетико» предложили подписать вингера «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марию.

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