Луис Суарес может вернуться в «Аякс»

Луис Суарес Фото: globallookpress.com
Суарес уйдет из «Атлетико» на правах свободного агента.
По информации авторитетного издания The Athletic, уругваец уже получил предложения от «Аякса» и «Астон Виллы».
Кроме того, серьезный интерес к 35-летнему футболисту проявляют клубы из МЛС и чемпионата Бразилии.
Суарес провел в текущем чемпионате Испании 27 матчей, в которых забил девять мячей и сделал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» предложили подписать вингера «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марию.