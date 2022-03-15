«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: счет 0:0

Пеп Гвардиола и Джек Грилиш Фото: globallookpress.com
Футбол. Англия. Премьер-лига
Кристал Пэлас — Манчестер Сити 0:0
Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Натаниэл Клайн, Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Шейку Куйяте, Джеффри Шлупп, Майкл Олисе (Джордан Айю, 65'), Конор Галлахер, Уилфрид Заха, Жан-Филипп Матета (Одсонн Эдуард, 65') Манчестер Сити: Джек Грилиш, Филип Фоден, Рияд Марез, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Эдерсон Мораес Предупреждения: Шейку Куйяте (44'), Джек Грилиш (54'), Конор Галлахер (83'), Одсонн Эдуард (90')
«Ман Сити» продолжает лидировать. У него 70 очков на счету и 4-очковая фора над «Ливерпулем».
У «Кристал Пэлас» 34 балла и 11 позиция. Команде удалось сохранить беспроигрышную серию и продлить ее до 4 матчей.