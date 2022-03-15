Аллегри: Матч с «Вильярреалом» — это решающий момент сезона

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

Первая встреча в Испании завершилась вничью 1:1.

«У меня есть четкие идеи, надеюсь, я все сделаю правильно. Команда чувствует себя хорошо. Это решающий момент сезона.

У нас должно быть стремление выйти в финал, это наша цель, поэтому мы должны стараться. Если мы хороши и удачливы, мы справимся, если другие лучше нас, мы не справимся. Мы не можем сожалеть, завтрашний матч — это финал, который мы играем дома.

Влахович будет играть, Мората в хорошей форме. Его всегда критиковали, несмотря на то, что он играл не на своей естественной позиции.

Я доволен им, он хорошо играет с Влаховичем, у него больше свободы на поле. Мы все чувствуем себя хорошо, нам также понадобится немного удачи, чтобы пробиться в следующий раунд.

У ребят все хорошо, мы стали сплоченной командой, и это благодаря им. Однако пока мы ничего не сделали.

Мы не можем терять равновесие, мы должны твердо стоять на ногах и двигаться шаг за шагом. Мы здесь, полны адреналина, болельщики должны нам помочь.

"Вильярреал" — опытная команда с очень хорошим тренером. Они почти не уступают, надо допускать как можно меньше ошибок и хорошо готовиться к игре.

В Испании мы немного рисковали, но у нас также было несколько шансов удвоить преимущество», — цитирует Аллегри Football Italia.

Матч «Ювентус» — «Вильярреал» состоится 16 марта. Начало — в 23:00 мск.