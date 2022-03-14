Магат возглавил «Герту»

Берлинскаяобъявила о назначениина пост главного тренера команды.

68-летний специалист сменил в данной должности уволенного за неудовлетворительные результаты Тайфуна Коркута. Контракт с Магатом рассчитан до конца сезона-2021/22.

Магат не работал главным тренером с декабря 2017 года, тогда он возглавлял китайский «Шаньдунь Лунэн».

После увольнения из этой команды он до мая 2021 года работал директором австрийской «Адмиры Ваккер» и немецкого «Вюрцбюрга».

Берлинская команда занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 23 очками в 26 матчах.