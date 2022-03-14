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    Магат возглавил «Герту»

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    Берлинская «Герта» объявила о назначении Феликса Магата на пост главного тренера команды.

    Феликс Магат
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    Феликс Магат

    68-летний специалист сменил в данной должности уволенного за неудовлетворительные результаты Тайфуна Коркута. Контракт с Магатом рассчитан до конца сезона-2021/22.

    Магат не работал главным тренером с декабря 2017 года, тогда он возглавлял китайский «Шаньдунь Лунэн».

    После увольнения из этой команды он до мая 2021 года работал директором австрийской «Адмиры Ваккер» и немецкого «Вюрцбюрга».

    Берлинская команда занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 23 очками в 26 матчах.

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