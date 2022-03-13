«Вест Хэм» обыграл «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022принимал. Хозяева одержали победу — 2:1.

Счёт был открыт во втором тайме. На 70-й минуте отличился полузащитник Андрей Ярмоленко, ему ассистировал Мохамед Саид Бенрахма. На 82-й минуте преимущество «молотобойцев» удвоил хавбек Пабло Форнальс, голевой пас отдал Бенрахма.

На 90-й минуте забил полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмси, результативной передачей отметился Эмилиано Буэндия.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Астон Вилла 2:1 Голы: 1:0 Андрей Ярмоленко (70'), 2:0 Пабло Форнальс (82'), 2:1 Джейкоб Рэмси (90') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Бенджамин Джонсон, Крэйг Доусон, Курт Зума, Аарон Крессвел (Райан Фредерикс, 57'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Мануэль Лансини, Пабло Форнальс, Майкл Антонио (Андрей Ярмоленко, 52'), Саид Бенрахма (Исса Диоп, 87') Астон Вилла: Олли Уоткинс, Дэнни Ингс (Леон Бэйли, 69'), Филиппе Коутиньо, Джейкоб Рэмси, Дуглас Луис (Эмилиано Буэндия, 79'), Джон МакГинн, Лука Динь (Эшли Янг, 10'), Тайрон Мингс, Калум Чемберс, Мэтти Кэш, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждение: Мануэль Лансини (44')

После 29 сыгранных туров «Вест Хэм» располагается на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе 48 очков. «Астон Вилла» (36) — на 9-й строчке в таблице.