ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду«Этот парень — гений». Роналду снова взлетел выше всех и установил мировой рекорд
  • 18:00
    • «Райо Вальекано» с «Севильей» разошлись ничьей
  • 17:38
    • В афинском АЕКе подтвердили интерес к хавбеку «Краснодара» Крыховяку
  • 17:31
    • Эвра высмеял критиков Роналду после хет-трика португальца в матче с «Тоттенхэмом»
  • 16:55
    • Голы Мбаппе и Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Бордо»
  • 16:51
    • Француженка Лу Жанмонно выиграла женский общий зачёт Кубка IBU. Буртасова — шестая
    Все новости спорта

    «Герта» отправила в отставку главного тренера клуба

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Футбол Германии Бундеслига Герта
    Главный тренер берлинской «Герты» Тайфун Коркут был отправлен в отставку, сообщает пресс-служба немецкого клуба на официальном сайте.

    Тайфун Коркут
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тайфун Коркут

    Кроме того, был уволен ассистент Коркута Илия Арачич. Имя нового главного тренера будет объявлено позднее. Сам Коркут прокомментировал своё увольнение.

    «К сожалению, по разным причинам нам не удалось развить наши успехи в начале. Я хотел бы поблагодарить клуб за прекрасное и открытое сотрудничество и пожелать всей семье "Герты" сохранения прописки в Бундеслиге и всего самого лучшего в будущем», — сказал специалист.

    Коркут возглавил «Герту» в ноябре 2021 года, сменив на должности главного тренера Пала Дардаи. После 26 сыгранных туров берлинцы располагаются на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своём активе 23 очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько мячей забьют в Москве?
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
  • «Арсенал» еще раз обыграет «Лестер»?
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Прервет ли «Лейпциг» беспроигрышную домашнюю серию «Гройтера»?
  • «Гройтер Фюрт» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атланта — Шарлот
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры