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    «Челси» вырвал победу у «Ньюкасла»

    «Челси» — «Ньюкасл»: счет матча 1:0, обзор голов

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    Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Ньюкаслом» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет был открыт на 89-й минуте. Жоржиньо прекрасный навес почти через полполя выполнил, найдя в правой части штрафной Хаверца, а тот опередил защитника и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Ньюкасл 1:0
    Гол: 1:0 Кай Хаверц (89') Челси: Эдуард Менди, Трево Чалоба, Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер, Маланг Сарр (Кристиан Пулишич, 78'), Н’Голо Канте, Жоржиньо, Мэйсон Маунт (Матео Ковачич, 63'), Хаким Зиеш, Кай Хаверц, Тимо Вернер (Ромелу Лукаку, 63') Ньюкасл: Крис Вуд, Джейкоб Мёрфи (Райан Фрейзер, 90'), Бруно Гимарайнс, Шон Лонгстафф, Мигель Альмирон (Аллан Сент-Максимен, 69'), Мэтт Таргетт, Дэниел Бёрн, Фабиан Шёр, Джамал Ласcеллс, Хавьер Манкильо (Дуайт Гейл, 90'), Мартин Дубравка, Эдуард Менди, Трево Чалоба, Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер, Маланг Сарр (Кристиан Пулишич, 78'), Н’Голо Канте, Жоржиньо, Мэйсон Маунт (Матео Ковачич, 63'), Хаким Зиеш, Кай Хаверц, Тимо Вернер (Ромелу Лукаку, 63') Предупреждения: Кай Хаверц (39'), Джейкоб Мёрфи (50'), Хаким Зиеш (58'), Бруно Гимарайнс (80'), Матео Ковачич (87'), Антонио Рюдигер (90 + 1'), Дуайт Гейл (90 + 2')

    Команда Томаса Тухеля с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» располагается на 14-й строчке с 31 баллом.

    16 марта «Челси» сыграет с «Лиллем» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов. 17 марта «Ньюкасл» встретится с «Эвертоном» в чемпионате Англии.

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельном матче «Эвертон» потерпел домашнее поражение от «Вулверхэмптона» — 0:1.

    Единственный мяч был забит на 49-й минуте — отличился защитник «волков» Конор Коуди.

    На 78-й минуте «ириски» остались в меньшинстве — защитник Джонджо Кенни получил две желтые карточки за 3 минуты.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Вулверхэмптон 0:1
    Гол: 0:1 Конор Коди (49') Эвертон: Джордан Пикфорд, Джонджо Кенни, Мэйсон Холгейт, Бен Годфри, Шеймус Коулман, Абдулайе Дукуре, Донни ван де Бек, Виталий Миколенко (Деле Алли, 59'), Энтони Гордон, Демарай Грей (Эндрос Таунсенд, 74'), Ришарлисон Вулверхэмптон: Рауль Хименес (Фабиу Силва, 88'), Хван Хи Чан (Даниэл Поденсе, 16'), Фернандо Марсал, Рубен Невеш, Леандер Дендонкер (Франсиску Тринкан, 83'), Жоау Моутинью, Хонни, Ромен Сес, Конор Коди, Макс Килман, Жозе Са Предупреждения: Конор Коди (64'), Мэйсон Холгейт (69'), Джонджо Кенни (75'), Джонджо Кенни (78'), Бен Годфри (84')
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