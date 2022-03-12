Симеоне: «Кадис» доставил много хлопот «Атлетико»

Диего Симеоне Фото: globallookpress.com
«Главное, что мы добились результата. До конца сезона все меньше времени, поэтому победа важна, особенно сейчас. "Кадис" сильно прибавил с приходом Серхио, стал играть в другой футбол.
Они доставили нам много хлопот. У нас не получались выход из обороны в атаку и контратаки. Во втором тайме мы играли лучше и смогли победить, хотя голевых моментов почти не было», — цитирует Симеоне Marca.
«Атлетико» располагается на четвертой позиции в таблице Примеры. Команда Диего Симеоне набрала 48 очков. «Кадис» находится в зоне вылета — коллектив занимает 18-е место.