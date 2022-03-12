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    Симеоне: «Кадис» доставил много хлопот «Атлетико»

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Кадисом» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Главное, что мы добились результата. До конца сезона все меньше времени, поэтому победа важна, особенно сейчас. "Кадис" сильно прибавил с приходом Серхио, стал играть в другой футбол.

    Они доставили нам много хлопот. У нас не получались выход из обороны в атаку и контратаки. Во втором тайме мы играли лучше и смогли победить, хотя голевых моментов почти не было», — цитирует Симеоне Marca.

    «Атлетико» располагается на четвертой позиции в таблице Примеры. Команда Диего Симеоне набрала 48 очков. «Кадис» находится в зоне вылета — коллектив занимает 18-е место.

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