Симеоне: «Кадис» доставил много хлопот «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико»прокомментировал победу над «Кадисом» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании.

«Главное, что мы добились результата. До конца сезона все меньше времени, поэтому победа важна, особенно сейчас. "Кадис" сильно прибавил с приходом Серхио, стал играть в другой футбол.

Они доставили нам много хлопот. У нас не получались выход из обороны в атаку и контратаки. Во втором тайме мы играли лучше и смогли победить, хотя голевых моментов почти не было», — цитирует Симеоне Marca.

«Атлетико» располагается на четвертой позиции в таблице Примеры. Команда Диего Симеоне набрала 48 очков. «Кадис» находится в зоне вылета — коллектив занимает 18-е место.