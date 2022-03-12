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    «Ювентус» обыграл «Сампдорию» благодаря дублю Мораты

    «Сампдория» — «Ювентус»: счет 1:3, обзор голов

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    «Ювентус» обыграл «Сампдорию» в выездном матче 29 тура чемпионата Италии.

    Альваро Мората и Душан Влахович
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    Альваро Мората и Душан Влахович

    В составе «бьянконери» голами отметился только Альваро Мората. Испанец забил с пенальти на 34 минуте и отметился в концовке поединка за 2 минуты до конца основного времени. Также в пользу гостей сыграл защитник хозяев Мая Есида.

    Один мяч у «Сампы» забил хавбек Абделхамид Сабири на 84 минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сампдория — Ювентус 1:3
    Голы: 0:1 Майя Йосида (автогол) (23'), 0:2 Альваро Мората (пенальти) (34'), 1:2 Абдельхамид Сабири (84'), 1:3 Альваро Мората (88') Сампдория: Владимиро Фальконе, Бартош Берешиньски, Майя Йосида, Омар Коллей, Томмазо Ауджелло (Андреа Конти, 83'), Антонио Кандрева, Томас Ринкон (Simone Trimboli, 83'), Мортен Торсби, Стефано Сенси (Sebastian Giovinco, 66'), Фабио Квальярелла (Абдельхамид Сабири, 62'), Франческо Капуто Ювентус: Альваро Мората, Мойзе Кин (Душан Влахович, 65'), Адриен Рабьо (Алекс Сандро, 75'), Артур, Мануэль Локателли, Хуан Куадрадо, Лука Пеллегрини (Маттиа Де Шильо, 85'), Даниэле Ругани, Маттейс де Лигт, Данило, Войцех Щенсны Предупреждения: Адриен Рабьо (49'), Лука Пеллегрини (82')

    «Ювентус» набрал 56 очков и находится на 4 месте в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» с 26 баллами занимает 16 строчку.

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