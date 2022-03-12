Изидор: Надеюсь, «Локомотив» извлечет уроки из этого поражения

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

«Конечно, мы разочарованы результатом. Игра была интенсивная с большим количеством единоборств. Надеюсь, мы извлечем уроки из этого поражения, чтобы продолжать наш путь дальше.

Проблем с адаптацией у меня практически не было. Если вспомнить сборы, то у меня было много голевых моментов, но не удавалось забивать столько, сколько я хотел.

Не было сомнений, что я начну забивать. На сборах я знал, что как только начнутся официальные матчи, придут голы.

В России я чувствую себя комфортно, как рыба в воде. Также меня поддерживает семья.

Кто из тренеров готовил нас к игре с ЦСКА? Каждый тренер вносит свою лепту, мы слушаем каждого. В сумме они дают полную картину подготовки к матчу», — передает слова Изидора Sport24.