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    «Бавария» не справилась с «Хоффенхаймом»

    «Хоффенхайм» — «Бавария»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Хоффенхайм 1899
    Мюнхенская «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата Германии.

    «Бавария»
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    «Бавария»

    Счет в матче на 33-й минуте открыли хозяева, перехватив мяч на правом фланге. Последовал перевод в центр, дальше на Крамарича, затем прострел с угла штрафной площади — в падении Баумгартнер замкнул кросс.

    Отыгрались гости перед перерывом. После подачи Киммиха Левандовски выиграл борьбу у Поша и головой переправил мяч под перекладину.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хоффенхайм — Бавария 1:1
    Голы: 1:0 Кристоф Баумгартнер (32'), 1:1 Роберт Левандовски (45 + 3') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Стефан Пош, Флориан Гриллич, Кевин Фогт, Павел Кадержабек (Кевин Акпогума, 74'), Диади Самассеку (Деннис Гайгер, 61'), Ангело Штиллер, Давид Раум, Кристоф Баумгартнер (Якоб Бруун Ларсен, 74'), Андрей Крамарич (Мунас Даббур, 90'), Жоржиньо Рюттер (Ила Бебу, 46') Бавария: Роберт Левандовски, Лерой Зане, Томас Мюллер (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 81'), Кингсли Коман, Джамал Мусиала (Марсель Забитцер, 81'), Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Лукас Эрнандес, Никлас Зюле, Бенжамен Павар, Мануэль Нойер Предупреждения: Диади Самассеку (30'), Флориан Гриллич (38'), Лукас Эрнандес (44'), Жоржиньо Рюттер (45 + 1'), Стефан Пош (66')

    Отрыв мюнхенцев от идущей на второй месте, но имеющей две игры в запасе дортмундской «Боруссией» составляет 10 очков. Команда из Зинсхайма осталась пятой, имея в своем активе 44 очка.

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    В других матчах игрового дня «Фрайбург» оказался сильнее «Вольфсбурга» (3:2), а «Штутгарт» ушел от поражения в матче с «Унионом» (1:1).

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