«Арсенал» — «Динамо»: счет матча 1:4, обзор гола

Счет на 14-й минуте открыли гости. Гулиев под прессингом соперника покатил мяч назад, на Новосельцева, тот хотел сделать передачу на голкипера, но мяч перехватил Смолов, вышедший один на один с Коченковым и пробивший мимо него в сетку.
На 30-й минуте хозяева отыгрались. Промчался по правому флангу Давиташвили и выполнил передачу к штрафной на Деспотовича, который быстро обработал мяч и нашёл слева Эванса Кангву — а тот технично пробил в правый нижний угол под Шуниным.
На 46-й минуте «Динамо» вновь повело. Новосельцев прервал навес Шиманьски на Смолова из глубины поля, но головой отправил мяч прямо на Захаряна, который обработал его у линии штрафной и роскошным ударом положил в правый нижний угол ворот.
На 76-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Скопинцев набрал скорость на правом фланге и выполнил передачу на ход Захаряну, у которого Степанов пытался отобрать мяч в штрафной, но вместо мяча попал по ногам.
Даннил Фомин разбежался и просто сильно пробил по центру с небольшой подрезкой мяча, а Коченков, пытаясь угадать, заранее прыгнул в правый угол.
Окончательный счет уже в компенсированное время установил Константин Тюкавин. Заработал «Арсенал» штрафной на правом фланге, но воспользовался им ужасно. Шиманьски легко перехватил прострел Суханова у линии штрафной, прошёл немного вперёд и выполнил передачу на ход Тюкавину, который убежал от центра поля в штрафную и пробил в дальний угол, не сближаясь с Коченковым.
Бело-голубые подобрались к лидирующему «Зениту» на расстояние 2 очков, туляки остались на 12-м месте, имея в своем активе 20 очков.
В следующем туре «Арсенал» 19 марта сыграет в гостях с «Зенитом», «Динамо» через день примет «Ростов