«Арсенал» — «Динамо»: счет матча 1:4, обзор гола

Тульскийпотерпел домашнее поражение от московского(1:4) в матче 21-го тура чемпионата России.

Счет на 14-й минуте открыли гости. Гулиев под прессингом соперника покатил мяч назад, на Новосельцева, тот хотел сделать передачу на голкипера, но мяч перехватил Смолов, вышедший один на один с Коченковым и пробивший мимо него в сетку.

На 30-й минуте хозяева отыгрались. Промчался по правому флангу Давиташвили и выполнил передачу к штрафной на Деспотовича, который быстро обработал мяч и нашёл слева Эванса Кангву — а тот технично пробил в правый нижний угол под Шуниным.

На 46-й минуте «Динамо» вновь повело. Новосельцев прервал навес Шиманьски на Смолова из глубины поля, но головой отправил мяч прямо на Захаряна, который обработал его у линии штрафной и роскошным ударом положил в правый нижний угол ворот.

На 76-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Скопинцев набрал скорость на правом фланге и выполнил передачу на ход Захаряну, у которого Степанов пытался отобрать мяч в штрафной, но вместо мяча попал по ногам.

Даннил Фомин разбежался и просто сильно пробил по центру с небольшой подрезкой мяча, а Коченков, пытаясь угадать, заранее прыгнул в правый угол.

Окончательный счет уже в компенсированное время установил Константин Тюкавин. Заработал «Арсенал» штрафной на правом фланге, но воспользовался им ужасно. Шиманьски легко перехватил прострел Суханова у линии штрафной, прошёл немного вперёд и выполнил передачу на ход Тюкавину, который убежал от центра поля в штрафную и пробил в дальний угол, не сближаясь с Коченковым.

РПЛ. 21-й тур «Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Москва) — 1:4 (1:1) Голы: Эв. Кангва, 30 — Смолов, 14; Захарян, 46; Фомин, 76; Тюкавин, 90+4«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов, Давиташвили (Суханов, 71), Эв. Кангва (Хабибов, 81), Костадинов, Гулиев (Луценко, 81), Кангва, Деспотович (Марков, 81)«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Евгеньев, Скопинцев (Н«Жи, 90), Фомин, Моро, Шиманьски, Макаров (Лаксальт, 66), Захарян (Лесовой, 90), Смолов (Тюкавин, 77)Предупреждения: Эв. Кангва, 8, Кангва, 19, Деспотович, 35, Костадинов, 37, Моро, 45

Бело-голубые подобрались к лидирующему «Зениту» на расстояние 2 очков, туляки остались на 12-м месте, имея в своем активе 20 очков.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Арсенал» 19 марта сыграет в гостях с «Зенитом», «Динамо» через день примет «Ростов