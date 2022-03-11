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    Гол Коутиньо помог «Астон Вилле» разгромить «Лидс»

    «Лидс» — «Астон Вилла»: счет 0:3, обзор голов

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    «Астон Вилла» в отложенном матче 20 тура АПЛ разбила на выезде «Лидс», забив ему 3 безответных мяча.

    Фелипе Коутиньо
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    Фелипе Коутиньо

    Счет открыл Фелипе Коутиньо с передачи Мэтти Кэша. Позже сам же Кэш удвоил преимущество «львов».

    Последний гвоздь забил Каллум Чемберс, воспользовавшийся передачей Тайрона Мингса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лидс — Астон Вилла 0:3
    Голы: 0:1 Филиппе Коутиньо (22'), 0:2 Мэтти Кэш (66'), 0:3 Калум Чемберс (73') Лидс: Иллан Меслье, Стюарт Даллас, Люк Эйлинг, Паскаль Стрёйк, Хуниор Фирпо, Адам Форшоу (Матеуш Клих, 66'), Робин Кох, Рафаэл Диас, Родриго (Джо Джелхардт, 46'), Джек Харрисон (Патрик Бэмфорд, 58'), Даниэль Джеймс Астон Вилла: Олли Уоткинс, Дэнни Ингс (Морган Сансон, 72'), Филиппе Коутиньо (Эмилиано Буэндия, 77'), Джейкоб Рэмси, Дуглас Луис (Эшли Янг, 87'), Джон МакГинн, Лука Динь, Тайрон Мингс, Калум Чемберс, Мэтти Кэш, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Олли Уоткинс (17'), Робин Кох (45 + 1'), Тайрон Мингс (48'), Дуглас Луис (62'), Джо Джелхардт (68'), Хуниор Фирпо (81'), Даниэль Джеймс (86'), Рафаэл Диас (90 + 2')

    «Астон Вилла» в третий раз подряд побеждает в чемпионате, причем всухую. Сейчас она поднялась на 9 место с 36 очками.

    «Лидс» идет на 16 месте с 23 баллами. Это очередное поражение для «павлинов».

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