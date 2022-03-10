ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанлуиджи ДоннаруммаMamma mia! Привоз Доннаруммы оставил ПСЖ без четвертьфинала Лиги чемпионов
  • 12:39
    • Великобритания ввела санкции против Абрамовича. Активы владельца «Челси» заморожены
  • 11:43
    • Неймар и Доннарумма едва не подрались после матча с «Реалом»
  • 10:56
    • Президент «ПСЖ» пытался прорваться в судейскую комнату после матча с «Реалом»
  • 10:42
    • СМИ: Родители Мбаппе смотрели матч с «Реалом» в президентской ложе мадридского клуба
  • 10:31
    • «ПСЖ» намерен уволить Почеттино
    Все новости спорта

    Президент «Урала»: Как был у нас в России судейский произвол, так он никуда и не делся

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Урал РПЛ Футбол России
    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что основной причиной плохих результатов команды является предвзятое судейство.

    Григорий Иванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Григорий Иванов

    «Шалимов нас полностью устраивает. Не он виноват, что судьи нас так судят. Шалимов готовит команду, а не судей. Если бы он готовил судей и они так судили — конечно, я бы его сразу уволил. А команда играет, показывает качественную игру. В каждом матче нам ставят придуманные пенальти, с VARом чудят.

    Надо играть в футбол и показывать хорошую игру. С Шалимовым всё нормально, он продолжит работать, если его не позовут в большой клуб. В первых двух матчах мы играли хорошо, мы не должны были проигрывать эти игры. Но, к сожалению, я считаю, что как был у нас в России судейский произвол, так он никуда и не делся.

  • Ильин: Без легионеров нормально играть. Кто уехал — тот уехал, про них уже забыли
  • Читайте по теме

    • Как это исправить? Не знаю. Мы уже всё перепробовали. Все наши ведущие арбитры уже были руководителями судейского комитета. А воз и ныне там!», — приводит слова Иванова «Спорт день за днем».

    «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 20-ти туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» обыграет «Галатасарай» с крупным счетом?
  • «Барселона» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Сможет ли «Севилья» обыграть «Вест Хэм»?
  • «Севилья» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • «Челси» продлит неприятную серию «Норвича»?
  • «Норвич» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.07
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Барселона — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Севилья — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Норвич — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры