Президент «Урала»: Как был у нас в России судейский произвол, так он никуда и не делся

Президент «Урала»заявил, что основной причиной плохих результатов команды является предвзятое судейство.

«Шалимов нас полностью устраивает. Не он виноват, что судьи нас так судят. Шалимов готовит команду, а не судей. Если бы он готовил судей и они так судили — конечно, я бы его сразу уволил. А команда играет, показывает качественную игру. В каждом матче нам ставят придуманные пенальти, с VARом чудят.

Надо играть в футбол и показывать хорошую игру. С Шалимовым всё нормально, он продолжит работать, если его не позовут в большой клуб. В первых двух матчах мы играли хорошо, мы не должны были проигрывать эти игры. Но, к сожалению, я считаю, что как был у нас в России судейский произвол, так он никуда и не делся.

Как это исправить? Не знаю. Мы уже всё перепробовали. Все наши ведущие арбитры уже были руководителями судейского комитета. А воз и ныне там!», — приводит слова Иванова «Спорт день за днем».

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 20-ти туров.