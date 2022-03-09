ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоТедеско заставил «Лейпциг» снова быть собой
  • 19:17
    • «Магнитка» обыграла «Барыс» и вышла в полуфинал Восточной конференции
  • 16:55
    • Генсек Шведского футбольного союза: Было бы разумно дать сборной Польши нового соперника
  • 16:35
    • «Барселона» ещё не приняла решение о будущем Дани Алвеса
  • 16:25
    • «Он идёт к рекорду». Тренер «Вашингтона» — о третьем месте Овечкина по голам в истории НХЛ
  • 15:53
    • «Краснодар» расторг контракт с Реми Кабеллой
    Все новости спорта

    Форвард «Лестера» выбыл на 3-4 недели из-за травмы

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Лестер Сити
    Форвард «Лестера» Джейми Варди получил травму и не сможет сыграть за «лисов» в ближайшие несколько недель.

    Джейми Варди
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейми Варди

    «Варди выбыл. К сожалению, он получил травму в прошлой игре и пропустит несколько недель, что очень грустно. У него ушиб колена, но надеюсь, что через 3-4 недели он будет готов.

    Он почувствовал боль на следующий день после игры. Это большое разочарование и для клуба, и для него. Особенно для него, он много работал, чтобы вернуться в строй», — сказал главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс клубной пресс-службе.

    В текущем сезоне АПЛ у англичанина 18 выступлений, 10 голов и 2 ассиста.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мбаппе снова нокаутирует «Реал»?
  • «Реал» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Спортинг» сможет забить в этом матче
  • «Манчестер Сити» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Айнтрахт» не уступит в Севилье
  • «Бетис» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.61
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бетис — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Порту — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брага — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Севилья — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Барселона — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Димитров — Пол
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры