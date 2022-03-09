Форвард «Лестера» выбыл на 3-4 недели из-за травмы

Джейми Варди Фото: globallookpress.com
«Варди выбыл. К сожалению, он получил травму в прошлой игре и пропустит несколько недель, что очень грустно. У него ушиб колена, но надеюсь, что через 3-4 недели он будет готов.
Он почувствовал боль на следующий день после игры. Это большое разочарование и для клуба, и для него. Особенно для него, он много работал, чтобы вернуться в строй», — сказал главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс клубной пресс-службе.
В текущем сезоне АПЛ у англичанина 18 выступлений, 10 голов и 2 ассиста.