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    Мюллер: «Баварии» везло, чего не хватало в Зальцбурге

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    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал разгромную победу над «Зальцбургом» (7:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    «Перед игрой не было никакой неопределенности. Напряжение, конечно. Все знали об игре и ее важности. Ничья 1:1 в первом матче вряд ли была катастрофой, но это не было отличным результатом.

    Сегодня у нас все сложилось хорошо. Нам везло, чего не хватало в Зальцбурге. Мы могли пропустить сегодня в первые 5 минут матча, но в целом мы были лучше», — цитирует Мюллера официальный сайт УЕФА.

    Первая игра завершилась со счетом 1:1. Таким образом, «Бавария» вышла в четвертьфинал турнира.

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