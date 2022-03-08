«Флуминенсе» интересуется Венделом

Полузащитник «Зенита»получил несколько предложений от бразильских клубов.

По информации Netflu, больше всех в подписании Вендела заинтересован «Флуминенсе».

Еще одним претендентом на 24-летнего футболиста называют «Фламенго».

Напомним, ФИФА разрешила иностранным игрокам, выступающим в российской Премьер-лиге, заключить трудовые соглашения с зарубежными клубами до 30 июня 2022 года. После истечения указанного срока футболисты будут обязаны вернуться в расположение российских клубов.

Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине. РФС намерен подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).