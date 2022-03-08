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    «Флуминенсе» интересуется Венделом

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    Полузащитник «Зенита» Вендел получил несколько предложений от бразильских клубов.

    Вендел
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    Вендел

    По информации Netflu, больше всех в подписании Вендела заинтересован «Флуминенсе».

    Еще одним претендентом на 24-летнего футболиста называют «Фламенго».

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