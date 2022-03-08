Лэмпард: Поражение от «Тоттенхэма» дает мне много пищи для размышлений

Главный тренер «Эвертона»прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (0:5).

«Мы хорошо начали в первые 15 минут. Говорили о контратаках, но недостаточно хорошо с ними справились. В отдельные моменты плохо сыграли в защите. Некоторые из этих голов просто ошибки. Мы должны думать широко, впереди 13 игр.

Сегодняшнее поражение дает мне много пищи для размышлений, чтобы идти вперед. Если пропускаешь голы, на первый план выходит ментальная сторона. У меня нет проблем, я знал, что будет непросто. Общее настроение очень хорошее, и мы не можем его потерять, потому что люди будут ругать нас за одну плохую игру.

Я был игроком 20 лет. У меня было 100 таких периодов. Все относительно. Важно держаться вместе и усердно работать. У меня нет волшебной палочки», — цитирует Лэмпарда BBC .

Календарь и таблица АПЛ

В турнирной таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает седьмое место, имея 45 очков. «Эвертон» идет на 17 строчке с 22 очками.