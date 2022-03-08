ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ферран Торрес — один из героев матча«Барселона» не изменяет себе и возрождается
  • 01:08
    • Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон» в АПЛ
    Все новости спорта

    Лэмпард: Поражение от «Тоттенхэма» дает мне много пищи для размышлений

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Тоттенхэм Эвертон
    Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (0:5).

    Фрэнк Лэмпард
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрэнк Лэмпард

    «Мы хорошо начали в первые 15 минут. Говорили о контратаках, но недостаточно хорошо с ними справились. В отдельные моменты плохо сыграли в защите. Некоторые из этих голов просто ошибки. Мы должны думать широко, впереди 13 игр.

    Сегодняшнее поражение дает мне много пищи для размышлений, чтобы идти вперед. Если пропускаешь голы, на первый план выходит ментальная сторона. У меня нет проблем, я знал, что будет непросто. Общее настроение очень хорошее, и мы не можем его потерять, потому что люди будут ругать нас за одну плохую игру.

    Я был игроком 20 лет. У меня было 100 таких периодов. Все относительно. Важно держаться вместе и усердно работать. У меня нет волшебной палочки», — цитирует Лэмпарда BBC .

    Календарь и таблица АПЛ

    В турнирной таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает седьмое место, имея 45 очков. «Эвертон» идет на 17 строчке с 22 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» еще раз выиграет у «Интера»?
  • «Ливерпуль» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Команды снова обменяются голами
  • «Бавария» — «Зальцбург». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Четвертый матч «Авангарда» и «Ак Барса» пройдет спокойно?
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бетис — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Порту — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры