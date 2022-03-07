Украинский защитник Кулаков покинул «Урал» Фото: globallookpress.com
Президент клуба Григорий Иванов отметил, что соглашение с украинцем окончательно не разорвано: «Денис Кулаков сейчас действительно уехал, действие контракта на данный момент приостановлено, но об окончательном уходе пока речь не идет».
К слову, ранее «Урал» покинул еще один его соотечественник — голкипер Ярослав Годзюр. Оба игрока в феврале продлили контракты с клубом.
Кулаков провел 202 матча за «шмелей», забив один гол и отдав 25 результативных передач.