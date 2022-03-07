Украинский защитник Кулаков покинул «Урал»

Украинский защитникпокинул расположение «Урала», за который выступал с 2015 года, сообщает Ural.kp.

Президент клуба Григорий Иванов отметил, что соглашение с украинцем окончательно не разорвано: «Денис Кулаков сейчас действительно уехал, действие контракта на данный момент приостановлено, но об окончательном уходе пока речь не идет».

К слову, ранее «Урал» покинул еще один его соотечественник — голкипер Ярослав Годзюр. Оба игрока в феврале продлили контракты с клубом.

Кулаков провел 202 матча за «шмелей», забив один гол и отдав 25 результативных передач.