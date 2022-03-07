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    Украинский защитник Кулаков покинул «Урал»

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    Украинский защитник Денис Кулаков покинул расположение «Урала», за который выступал с 2015 года, сообщает Ural.kp.

    Украинский защитник Кулаков покинул «Урал»
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    Украинский защитник Кулаков покинул «Урал»

    Президент клуба Григорий Иванов отметил, что соглашение с украинцем окончательно не разорвано: «Денис Кулаков сейчас действительно уехал, действие контракта на данный момент приостановлено, но об окончательном уходе пока речь не идет».

    К слову, ранее «Урал» покинул еще один его соотечественник — голкипер Ярослав Годзюр. Оба игрока в феврале продлили контракты с клубом.

    Кулаков провел 202 матча за «шмелей», забив один гол и отдав 25 результативных передач.

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