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    «Бетис» — «Атлетико»: счет матча 1:3, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» одержал выездную победу над «Бетисом» (3:1) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

    «Атлетико»
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    «Атлетико»

    Дублем в составе победителей отметился Жоау Фелиш, еще один гол на счету Тома Лемара.

    За «Бетис» забил Кристиан Тельо.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Атлетико 1:3
    Голы: 0:1 Жоау Фелиш (2'), 1:1 Кристиан Тельо (45 + 5'), 1:2 Жоау Фелиш (61'), 1:3 Тома Лемар (80') Предупреждения: Борха Иглесиас (23'), Эктор Эррера (34'), Поль Акуоку (40'), Марк Бартра (50'), Янник Карраско (63'), Кристиан Тельо (71'), Айтор Руйбаль (87')

    «Атлетико» за счет победы опередил «Бетис» в турнирной таблице Примеры. У красно-белых 48 очков и четвертая позиция, у зелено-белых 45 очков и пятое место.

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