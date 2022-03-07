«Бетис» — «Атлетико»: счет матча 1:3, обзор голов

Мадридскийодержал выездную победу над(3:1) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Дублем в составе победителей отметился Жоау Фелиш, еще один гол на счету Тома Лемара.

За «Бетис» забил Кристиан Тельо.

Футбол. Испания. Примера Бетис — Атлетико 1:3 Голы: 0:1 Жоау Фелиш (2'), 1:1 Кристиан Тельо (45 + 5'), 1:2 Жоау Фелиш (61'), 1:3 Тома Лемар (80') Предупреждения: Борха Иглесиас (23'), Эктор Эррера (34'), Поль Акуоку (40'), Марк Бартра (50'), Янник Карраско (63'), Кристиан Тельо (71'), Айтор Руйбаль (87')

«Атлетико» за счет победы опередил «Бетис» в турнирной таблице Примеры. У красно-белых 48 очков и четвертая позиция, у зелено-белых 45 очков и пятое место.