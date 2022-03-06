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    «Крылья Советов» и тульский «Арсенал» сыграли вничью

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    В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали тульский «Арсенал». Встреча завершилась ничьей со счётом 2:2.

    Кингз Кангва
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    Кингз Кангва

    На 13-й минуте встречи счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Кингз Кангва. На 52-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели сравнял счёт. На 70-й минуте главный арбитр матча Павел Шадыханов назначил пенальти в ворота самарской команды, который успешно реализовал форвард «Арсенала» Джордже Деспотович. На 83-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Иван Игнатьев установил итоговый счёт. Через 3 минуты хавбек гостей Горан Чаушич получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

    «Крылья Советов» набрали 28 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (20) — на 12-м месте.

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