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    «Бавария» не смогла победить «Байер», «Лейпциг» спасся от поражения в игре с «Фрайбургом»

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    Состоялись матчи 25 тура чемпионата Германии. На 5 марта было запланировано 6 поединков. Сыграно уже 5 из них.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    «Бавария» сыграла вничью с «Байером» (1:1). Гол Никласа Зюле в начале игры не позволил «мюнхенцам» выиграть, так как Томас Мюллер позже забил в свои ворота.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Байер 1:1
    Голы: 1:0 Никлас Зюле (18'), 1:1 Томас Мюллер (автогол) (36') Предупреждения: Митчел Баккер (32'), Керем Демирбай (54'), Кингсли Коман (72')

    В другом поединке «Лейпциг» на последних минутах избежал поражения от «Фрайбурга». Игра завершилась со счетом 1:1.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    РБ Лейпциг — Фрайбург 1:1
    Голы: 0:1 Эрмедин Демирович (38'), 1:1 Анхелиньо (90') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Лукас Клостерман, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол, Норди Мукиэле (Бенджамин Хенрихс, 58'), Кевин Кампль (Даниэль Ольмо, 58'), Амаду Айдара, Анхелиньо, Эмиль Форсберг (Доминик Собослаи, 79'), Юссуф Поульсен (Андре Силва, 59'), Кристофер Нкунку Фрайбург: Винченцо Грифо (У Ён Чон, 65'), Эрмедин Демирович (Роланд Шаллаи, 79'), Лукас Хёлер (Нильс Петерсен, 79'), Кристиан Гюнтер, Яник Хаберер, Максимилиан Эггештайн, Лукас Кюблер, Нико Шлоттербек (Kilian Sildillia, 65'), Филипп Линхарт, Мануэль Гульде (Кевен Шлоттербек, 89'), Марк Флеккен Предупреждение: Бенджамин Хенрихс (68')

    Кроме этого, «Айнтрахт» на выезде разгромил «Герту» (4:1). «Вольфсбург» дома выиграл у «Униона» (1:0), а «Бохум» победил «Гройтер Фюрт» (2:1).

    Лидером турнирной таблицы все еще является «Бавария». У нее 59 очков и 9 пунктов форы над дортмундской «Боруссией».

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