ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Примера. «Реал» примет «Сосьедад», «Барселона» в гостях у «Эльче»

    Подробности матчей 27 тура испанской Примеры

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Алавес Атлетик Атлетико Барселона Бетис Валенсия Вильярреал Гранада Кадис Леванте Мальорка Осасуна Райо Вальекано Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Сельта Хетафе Эльче Эспаньол
    Вся лентаСамое главное
    Роман АбрамовичПора расстаться. Абрамович оставляет после себя убыточный клуб с туманным будущим «Реал»Примера. «Реал» примет «Сосьедад», «Барселона» в гостях у «Эльче» Шамар НиколсонДень Шамара. «Спартак» отыгрался на «Кубани» за поражение в дерби
  • 01:18
    • Ассоциация европейских футбольных лиг исключила РПЛ и ФНЛ из состава организации
  • 22:31
    • Чемпионат Франции перестанут показывать в России
  • 00:49
    • «Лион» разгромил «Лорьян» и сократил отставание от зоны еврокубков
  • 00:36
    • «Интер» разгромил «Салернитану», Лаутаро сделал хэт-трик
  • 21:58
    • «Динамо» проиграло второй матч в серии с «Северсталью»
  • 21:56
    • Дубль Кузьменко принес СКА вторую победу в серии с минским «Динамо»
    Все новости спорта
    «Реал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал»
    С 4 по 7 марта пройдут поединки 27 тура чемпионата Испании по футболу.

    «Алавес» — «Севилья» 0:0

    В матче 27-го тура чемпионата Испании «Алавес» на своем поле сыграл вничью с «Севильей».

    Матч на арене «Мендисорроса» в Витории завершился без забитых мячей.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Севилья 0:0
    Алавес: Фернандо Пачеко, Науэль Тенаглия, Виктор Лагуардия, Флорьян Лежён, Рубен Дуарте, Эдгар Мендес (Давид Хасон, 78'), Гонсало Эскаланте, Антонио Мойя, Луис Риоха (Мануэль Вальехо, 90'), Пере Понс (Мануэль Гарсия, 72'), Хоселу Севилья: Лукас Окампос (Luismi Cruz, 79'), Юссеф Эн-Несири (Оливер Торрес, 58'), Хесус Корона (Мунир Эль-Хаддади, 83'), Иван Ракитич, Томас Делейни, Жоан Жордан (Рафаэль Мир Висенте, 58'), Маркос Акунья (Людвиг Аугустинсон, 83'), Неманья Гудель, Жюль Кунде, Хесус Навас, Яссин Буну Предупреждения: Жоан Жордан (12'), Флорьян Лежён (34'), Рубен Дуарте (49'), Пере Понс (62')

    «Севилья» продолжает занимать второе место в таблице Ла Лиги — 55 очков. «Алавес» — 18-й и 22 очка.

    «Осасуна» — «Вильярреал»

    5 марта, 16:00 мск

    «Эспаньол» — «Хетафе»

    5 марта, 18:15 мск

    «Валенсия» — «Гранада»

    5 марта, 20:30 мск

    «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»

    5 марта, 23:00 мск

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Кадис» — «Райо Вальекано»

    6 марта, 16:00 мск

    «Эльче» — «Барселона»

    6 марта, 18:15 мск

    «Сельта» — «Мальорка»

    6 марта, 20:30 мск

    «Бетис» — «Атлетико» М

    6 марта, 23:00 мск

    «Атлетик» Б — «Леванте»

    7 марта, 23:00 мск

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Дженоа — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Локомотив — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры