Тренер «Байера»: Азмун ещё не достиг уровня стартового состава

Главный тренер «Байера»рассказал о форме экс-нападающего «Зенита», который перебрался в леверкузенский клуб в зимнее трансферное окно.

«Сердар Азмун хорошо тренировался на этой неделе. Однако он ещё не достиг уровня стартового состава. Ему ещё нужно провести несколько тренировок, чтобы достичь своего лучшего состояния», — приводит слова Сеоане персс-служба «Байера».

🗣 #Seoane: «Sardar #Azmoun hat diese Woche gut mittrainiert und ist beschwerdefrei. Dennoch ist er noch nicht auf dem Level für die Startelf und braucht noch einige Einheiten, um sein bestes Leistungsniveau zu erreichen.»

🔜 #FCBB04 | #Bayer04 pic.twitter.com/I2IGFJQjUb — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) March 4, 2022

27-летний Азмун стал игроком «Байера» 30 января 2022 года, перейдя из «Зенита». Ранее иранский нападающий согласовал с леверкузенским клубом предварительный контракт, который должен был вступить в силу летом. Однако «Байер» сумел договориться с «Зенитом», и сделка была осуществлена в зимнее трансферное окно. Контракт иранца с «фармацевтами» рассчитан до 2027 года.