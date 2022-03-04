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    Тренер «Байера»: Азмун ещё не достиг уровня стартового состава

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    Главный тренер «Байера» Джерардо Сеоане рассказал о форме экс-нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, который перебрался в леверкузенский клуб в зимнее трансферное окно.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    «Сердар Азмун хорошо тренировался на этой неделе. Однако он ещё не достиг уровня стартового состава. Ему ещё нужно провести несколько тренировок, чтобы достичь своего лучшего состояния», — приводит слова Сеоане персс-служба «Байера».

    27-летний Азмун стал игроком «Байера» 30 января 2022 года, перейдя из «Зенита». Ранее иранский нападающий согласовал с леверкузенским клубом предварительный контракт, который должен был вступить в силу летом. Однако «Байер» сумел договориться с «Зенитом», и сделка была осуществлена в зимнее трансферное окно. Контракт иранца с «фармацевтами» рассчитан до 2027 года.

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