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    Максименко и Бакаев — в старте «Спартака» на матч с «Кубанью»

    «Спартак» — «Кубань» : прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Кубок России Футбол России Спартак Кубань
    Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 1/8 финала Кубка России по футболу против «Кубани».

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «Спартак»: Максименко — Айртон, Джикия, Кофрие, Литвинов — Умяров, Мартинс, Хлусевич, Промес, Бакаев — Николсон.

    Запасные: Селихов, Жиго, Кутепов, Н. Чернов, Рассказов, Денисов, Классен, Пруцев, Зобнин, Ларссон, Игнатов, Соболев.

    «Кубань»: Эдиев, Нестеренко, Хомуха, Ведерников, Большаков, Сапета, Петров, Гурфов, Алейников, Сидоров, Лаук.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 1.29, на успех «Кубани» — 14.78, на ничью — 5.95. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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