«Спартак» — «Кубань» : прогноз, составы, коэффициенты

Стал известен стартовый составна матч 1/8 финала Кубка России по футболу против

«Спартак»: Максименко — Айртон, Джикия, Кофрие, Литвинов — Умяров, Мартинс, Хлусевич, Промес, Бакаев — Николсон.

Запасные: Селихов, Жиго, Кутепов, Н. Чернов, Рассказов, Денисов, Классен, Пруцев, Зобнин, Ларссон, Игнатов, Соболев.

«Кубань»: Эдиев, Нестеренко, Хомуха, Ведерников, Большаков, Сапета, Петров, Гурфов, Алейников, Сидоров, Лаук.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 1.29, на успех «Кубани» — 14.78, на ничью — 5.95. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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