Встреча 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Кубанью» состоится 2 марта. Матч на «Открытие Арене» начнется в 20:00 мск. «Спартак» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Как команда, участвовавшая в еврокубках, «Спартак» только начинает свой путь в турнире. В прошлом розыгрыше Кубка России москвичи вылетели на стадии 1/8 финала, уступив «Динамо» со счетом 0:2.

В время зимних сборов «Спартак» провел контрольные матчи со «Слованом» (2:2), «Ригой» (0:0), «Джохором» (1:1), «Уралом» (3:1), «Ливой» (5:1), «Пюником» (1:1), «Нефтехимиком» (3:0) и карагандинским «Шахтером» (3:1).

В первом матче после перерыва «Спартак» в рамках чемпионата России на своем поле уступил ЦСКА со счетом 0:2.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 19 туров РПЛ «Спартак» с 23 очками на 9-м месте. Разница мячей 20-28, 4 гола у Промеса. Под вопросом Маслов, Кофрие и Жиго.

«Кубань»

«Кубань» одержала лишь 2 победы по итогам 90 минут за последние 7 матчей в Кубке России (1 ничья, 4 поражения).

На групповом этапе кубка кубанцы на выезде одолели «Волгарь» (1:1, 4:2 по пенальти), потом уступили «Ленинградцу» (0:1) и разгромили «Краснодар» со счетом 3:0.

Во время перерыва «Кубань» провела ряд контрольных матчей, в том числе с «Тиквешем» (0:0), «Актобе» (0:2), «Сочи» (0:1) и «Енисеем» (2:2).

Календарь и таблица РПЛ

После 25 туров ФНЛ «Кубань» на 16-м месте. Разница мячей 26-38, Максим Лаук забил 5 голов. Не сыграет Таказов.

Прогноз и ставка

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.25, на ничью в основное время — 5.80, а на победу «Кубани» — 12.00.

Последний раз «Спартак» становился обладателем Кубка России в сезоне-2002/03.

После поражения в дерби, победа над слабым соперником даст красно-белым заряд уверенности. Прогнозируем, что «Спартак» победит всухую .