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    «Спартак» отыграется на «Кубани» за фиаско в дерби

    «Спартак» — «Кубань». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, Кубок России, 2 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Кубань»
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    «Спартак»
    Встреча 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Кубанью» состоится 2 марта. Матч на «Открытие Арене» начнется в 20:00 мск. «Спартак» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 02 Марта 2022 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 20:00 Кубань Кубань
  • Краснодар
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    «Спартак»

    Как команда, участвовавшая в еврокубках, «Спартак» только начинает свой путь в турнире. В прошлом розыгрыше Кубка России москвичи вылетели на стадии 1/8 финала, уступив «Динамо» со счетом 0:2.

    В время зимних сборов «Спартак» провел контрольные матчи со «Слованом» (2:2), «Ригой» (0:0), «Джохором» (1:1), «Уралом» (3:1), «Ливой» (5:1), «Пюником» (1:1), «Нефтехимиком» (3:0) и карагандинским «Шахтером» (3:1).

    В первом матче после перерыва «Спартак» в рамках чемпионата России на своем поле уступил ЦСКА со счетом 0:2.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 19 туров РПЛ «Спартак» с 23 очками на 9-м месте. Разница мячей 20-28, 4 гола у Промеса. Под вопросом Маслов, Кофрие и Жиго.

    «Кубань»

    «Кубань» одержала лишь 2 победы по итогам 90 минут за последние 7 матчей в Кубке России (1 ничья, 4 поражения).

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  • Вчера

    • На групповом этапе кубка кубанцы на выезде одолели «Волгарь» (1:1, 4:2 по пенальти), потом уступили «Ленинградцу» (0:1) и разгромили «Краснодар» со счетом 3:0.

    Во время перерыва «Кубань» провела ряд контрольных матчей, в том числе с «Тиквешем» (0:0), «Актобе» (0:2), «Сочи» (0:1) и «Енисеем» (2:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 25 туров ФНЛ «Кубань» на 16-м месте. Разница мячей 26-38, Максим Лаук забил 5 голов. Не сыграет Таказов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.25, на ничью в основное время — 5.80, а на победу «Кубани» — 12.00.

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    Последний раз «Спартак» становился обладателем Кубка России в сезоне-2002/03.

    После поражения в дерби, победа над слабым соперником даст красно-белым заряд уверенности. Прогнозируем, что «Спартак» победит всухую.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.49 и ТБ 2,5 за 1.76.

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    «Спартак» — «Кубань»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 02.03.2022. Прогнозы на футбол. «Спартак» отыграется на «Кубани» за фиаско в дерби
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