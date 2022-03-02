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    Доменико Тедеско поддержал решение об отстранении «Спартака» от участия в ЛЕ

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    Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал решение УЕФА и ФИФА об отстранении российских клубов и сборных от участия в международных соревнованиях.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    «Я приветствую это решение. Думаю, это хорошо и правильно, что УЕФА и ФИФА приняли такой решение. Оставить национальный ассоциации, клубы и игроков наедине с такой ситуацией было бы неверно», — приводит слова Тедеско RB Live.

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    • УЕФА и ФИФА объявили о своём решении 28 февраля. Таким образом, московский «Спартак» лишился возможности выступить в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022, где соперником красно-белых должен был стать немецкий «РБ Лейпциг», а сборная России не примет участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и гарантированно пропустит мировое первенство в Катаре.

    Напомним, Тедеско возглавлял московский «Спартак» с 2019 по 2021 год.

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