Доменико Тедеско поддержал решение об отстранении «Спартака» от участия в ЛЕ

Главный тренер «РБ Лейпциг»прокомментировал решение УЕФА и ФИФА об отстранении российских клубов и сборных от участия в международных соревнованиях.

«Я приветствую это решение. Думаю, это хорошо и правильно, что УЕФА и ФИФА приняли такой решение. Оставить национальный ассоциации, клубы и игроков наедине с такой ситуацией было бы неверно», — приводит слова Тедеско RB Live.

УЕФА и ФИФА объявили о своём решении 28 февраля. Таким образом, московский «Спартак» лишился возможности выступить в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022, где соперником красно-белых должен был стать немецкий «РБ Лейпциг», а сборная России не примет участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и гарантированно пропустит мировое первенство в Катаре.

Напомним, Тедеско возглавлял московский «Спартак» с 2019 по 2021 год.