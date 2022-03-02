«Бернли» — «Лестер»: счет матча 0:2, обзор голов

В перенесённом матче 22-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение от— 0:2.

На 82-й минуте Джеймс Мэддисон получает мяч рядом со штрафной от Варди, обрабатал его и прекрасным ударом послал впритирку с левой штангой.

АВ на 90-й минуте отличился уже сам Джейми Варди. После отличного навеса Барнса в штрафную Варди головой отправил мяч в пустой угол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Лестер 0:2 Голы: 0:1 Джеймс Мэддисон (82'), 0:2 Джейми Варди (90') Бёрнли: Ник Поуп, Коннор Робертс, Джеймс Тарковски, Бен Ми (Нэйтан Коллинз, 41'), Чарли Тейлор, Аарон Леннон, Эшли Вествуд (Эшли Барнс, 88'), Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Ваутер Вегорст, Максвелл Корне (Ник Поуп, 71') Лестер: Харви Льюис Барнс, Патсон Дака (Джейми Варди, 72'), Марк Олбрайтон, Kiernan Dewsbury-Hall, Вильфред Ндиди, Юри Тилеманс (Джеймс Мэддисон, 72'), Люк Томас, Чаглар Сёюнджю, Даниэль Амарти, Рикарду Перейра (Адемола Лукман, 46'), Каспер Шмейхель Предупреждения: Ваутер Вегорст (57'), Kiernan Dewsbury-Hall (90 + 2')

«Лестер» идет на 12-м месте в таблице чемпионата Англии с 30 очками, «Бернли» занимает 18-ю позицию, набрав 21 очко.