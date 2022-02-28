«Барселона» — «Атлетик»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче 27-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надиз Бильбао — 4:0.

Счет в матче был открыт на 37-й минуте. После подачи углового Пике пробил головой в прыжке — мяч попал в перекладину и отскочил к углу вратарской, где Обамеянг выиграл позиционную борьбу у Лекуэ и пробил низом в ближний угол.

На 73-й минуте Де Йонг справа навесил к дальнему углу штрафной. Дембеле обработал мяч левой, ушел в сторону от бросившегося на него Лекуэ и с очень острого угла с левой же ноги прекрасным ударом вколотил мяч под перекладину рядом с ближней штангой.

На 90-й минуте Дембеле справа получил мяч после передачи Педри через полполя, прошел ближе к лицевой линии и навесил к линии вратарской, где оставленный в полном одиночестве Люк де Йонг затылком отправил мяч в дальний угол.

А в добавленное время Дембеле мягко навесил с правого фланга во вратарскую, где Вивиан до мяча не дотянулся, а Депай, пластаясь в подкате, с пары метров вколотил снаряд в сетку.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Атлетик 4:0 Голы: 1:0 Пьер-Эмерик Обамеянг (37'), 2:0 Усман Дембеле (73'), 3:0 Люк де Йонг (90'), 4:0 Мемфис Депай (90 + 4') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Дани Алвес, Рональд Араухо, Жерар Пике, Серджино Дест, Gavi (Френки де Йонг, 67'), Серхио Бускетс (Люк де Йонг, 87'), Pedro Gonzalez, Адама Траоре (Мемфис Депай, 82'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Эрик Гарсия, 87'), Ферран Торрес (Усман Дембеле, 67') Атлетик: Асьер Вильялибре (Иньяки Уильямс, 77'), Рауль Гарсия (Ойан Сансет, 46'), Nicolas Serrano, Микель Весга (Дани Гарсия, 67'), Унай Венседор, Ойер Саррага (Nicholas Williams, 67'), Микель Баленсиага, Йерай Альварес (Иньиго Мартинес, 46'), Даниэль Вивиан, Иньиго Лекуэ, Унай Симон Предупреждения: Серхио Бускетс (48'), Микель Баленсиага (54'), Жерар Пике (70')

«Барселона» набрала 45 очков и поднялась в таблице Ла Лиги на 4-е место. «Атлетик» с 37 очками занимает 8-ю позицию.

Календарь и таблица испанской Примеры

В следующем туре «Барселона» 6 марта в гостях сыграет с «Эльче», «Атлетик» днем позже примет «Леванте».