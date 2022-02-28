«Барселона» — «Атлетик»: счет матча 4:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 37-й минуте. После подачи углового Пике пробил головой в прыжке — мяч попал в перекладину и отскочил к углу вратарской, где Обамеянг выиграл позиционную борьбу у Лекуэ и пробил низом в ближний угол.
На 73-й минуте Де Йонг справа навесил к дальнему углу штрафной. Дембеле обработал мяч левой, ушел в сторону от бросившегося на него Лекуэ и с очень острого угла с левой же ноги прекрасным ударом вколотил мяч под перекладину рядом с ближней штангой.
На 90-й минуте Дембеле справа получил мяч после передачи Педри через полполя, прошел ближе к лицевой линии и навесил к линии вратарской, где оставленный в полном одиночестве Люк де Йонг затылком отправил мяч в дальний угол.
А в добавленное время Дембеле мягко навесил с правого фланга во вратарскую, где Вивиан до мяча не дотянулся, а Депай, пластаясь в подкате, с пары метров вколотил снаряд в сетку.
«Барселона» набрала 45 очков и поднялась в таблице Ла Лиги на 4-е место. «Атлетик» с 37 очками занимает 8-ю позицию.
Календарь и таблица испанской Примеры
В следующем туре «Барселона» 6 марта в гостях сыграет с «Эльче», «Атлетик» днем позже примет «Леванте».