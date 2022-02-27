Гол Соучека принес «Вест Хэму» победу над «Вулверхэмптоном»

Лондонскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

Единственный гол был забит на 59-й минуте. Крессуэлл через левый край атаки сделал передачу в штрафную на Антонио, тот низом отдал пас низом во вратарскую, где Соучеку никто не помешал закатить мяч в ворота.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Вулверхэмптон 1:0 Гол: 1:0 Томаш Соучек (59') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Бенджамин Джонсон, Крэйг Доусон, Курт Зума, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Мануэль Лансини, Пабло Форнальс (Исса Диоп, 90'), Майкл Антонио (Никола Влашич, 90') Вулверхэмптон: Фабиу Силва, Hee-chan Hwang (Рауль Хименес, 81'), Francisco Trincao, Фернандо Марсал (Педру Нету, 76'), Рубен Невеш, Леандер Дендонкер, Ки-Яна Хувер, Ромен Сес, Конор Коди, Макс Килман, Жозе Са Предупреждение: Майкл Антонио (82')

«Молотобойцы» набрали 45 очков и поднялись на пятое место турнирной таблицы, «волки» остались с 40 очками на восьмой строчке.

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5 марта «Вулверхэмптон» примет на свое поле «Кристал Пэлас», а «Вест Хэм» сыграет на выезде с «Ливерпулем»