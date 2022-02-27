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    Недвед: Чехия также должна отказаться играть с Россией

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    Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал отказ Польского и Шведского футбольных союзов играть с Россией в стыковом турнире ЧМ-2022.

    Павел Недвед
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    Павел Недвед

    «Я из Восточной Европы, поэтому сочувствую жителям Украины. Я вырос рядом с этими местами, могу сказать, что никто не заслуживает этих страданий, никто не хочет этой войны. Никто этого не хочет.

    Что касается отказа Польши и Швеции играть с Россией, то я жду, что моя страна поступит таким же образом. Не знаю, чего ждет Чехия. Польша и Швеция сказали, что не будут играть с Россией, и это правильно», — сказал Недвед в эфире DAZN.

    Ранее от матча против России отказалась сперва сборная Польши, затем тоже самое сделала команда Швеции. Это связано с ситуацией в Украине.

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