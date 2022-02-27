«Монако» — «Реймс»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 26-го тура чемпионата Франциипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:2.

Счет в матче открыли хозяева — отличился Виссам Бен-Йеддер на 55-й минуте. Гости сумели сравнять счет благодаря автоголу Кевина Фолланда на 84-й минуте.

Решающий мяч на 3-й компенсированной минуте забил Натанаэль Мбюкю.

Отметим, что на 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве: две желтые карточки за две минуты получил Жан Лукас.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Реймс 1:2 Голы: 1:0 Виссам Бен-Йеддер (55'), 1:1 Кевин Фолланд (автогол) (84'), 1:2 Натанаэль Мбюкю (90 + 3') Предупреждения: Аксель Дисаси (25'), Фразер Хорнби (27'), Маршал Манетси (42'), Жеан Лукас (86'), Жеан Лукас (88')

Российский хавбек «Монако» Александр Головин пропускал игру из-за дискомфорта в приводящей мышце.

Календарь и таблица Лиги 1

«Монако» набрал 38 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Реймс» с 31 баллом располагается на 13-й строчке.