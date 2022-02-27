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    «Монако» без Головина уступил «Реймсу»

    «Монако» — «Реймс»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако Реймс
    В матче 26-го тура чемпионата Франции «Монако» потерпел домашнее поражение от «Реймса» со счетом 1:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче открыли хозяева — отличился Виссам Бен-Йеддер на 55-й минуте. Гости сумели сравнять счет благодаря автоголу Кевина Фолланда на 84-й минуте.

    Решающий мяч на 3-й компенсированной минуте забил Натанаэль Мбюкю.

    Отметим, что на 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве: две желтые карточки за две минуты получил Жан Лукас.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Реймс 1:2
    Голы: 1:0 Виссам Бен-Йеддер (55'), 1:1 Кевин Фолланд (автогол) (84'), 1:2 Натанаэль Мбюкю (90 + 3') Предупреждения: Аксель Дисаси (25'), Фразер Хорнби (27'), Маршал Манетси (42'), Жеан Лукас (86'), Жеан Лукас (88')

    Российский хавбек «Монако» Александр Головин пропускал игру из-за дискомфорта в приводящей мышце.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Монако» набрал 38 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Реймс» с 31 баллом располагается на 13-й строчке.

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