«Монпелье» — «Ренн»: счет 2:4, обзор голов

Игроки «Ренна» Фото: globallookpress.com
Гости победили благодаря голам Мартена Террье, Бенжамина Буриго, Гаэтана Лаборда и Ловро Майера.
Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье — Ренн 2:4
Голы: 0:1 Мартен Терье (8'), 0:2 Бенжамен Буриго (15'), 1:2 Амбруаз Ойонго (19'), 2:2 Sepe Elye Wahi (41'), 2:3 Гаэтан Лаборде (пенальти) (52'), 2:4 Ловро Майер (84') Монпелье: Йонас Омлин, Арно Суке (Beni Makouana, 79'), Thuler, Николя Коцца, Амбруаз Ойонго, Жордан Ферри, Жорис Шотар (Leo Leroy, 88'), Валер Жермен (Саломон Самбья, 79'), Тежи Саванье, Флоран Молле (Sacha Delaye, 87'), Sepe Elye Wahi Ренн: Гаэтан Лаборде (Серу Гирасси, 74'), Ловро Майер (Жереми Доку, 90'), Мартен Терье (Адриен Трюффер, 80'), Батист Сантамария, Жонас Мартен, Бенжамен Буриго, Биргер Мелинг, Наиф Агер, Варме Омари, Амари Траоре, Альфред Гомис Предупреждения: Тежи Саванье (26'), Амари Траоре (28'), Варме Омари (70'), Валер Жермен (74'), Амбруаз Ойонго (88')
«Ренн» набрал 43 очка и поднялся на 4 место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монпелье» с 37 очками находится на 10 позиции.