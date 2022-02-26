«Химки» — «Динамо»: счет матча 0:3, обзор голов

одержало гостевую победу надв матче 19-го тура чемпионата России со счетом 3:0.

Первый гол на 35-й минуте забил нападающий московского «Динамо» Федор Смолов, который воспользовался результативной передачей от полузащитника Себастьяна Шиманьски. Российский форвард отличился в первом же официальном матче после возвращения в клуб.

А на 85-й минуте сам поляк удвоил преимущество клуба. Финальную точку на 89-й минуте поставил полузащитник Даниил Фомин.

Судья показал футболистам обеих команд три красные карточки. Перед самым перерывом был удален защитник «Химок» Филипп Дагерстоль, на 52-й минуте за два предупреждения поле покинул защитник «Динамо» Роман Евгеньев, а на 68-й арбитр удалил полузащитника подмосковной команды Анвона Лоуренса.

Футбол. Россия. Премьер-лига Химки — Динамо 0:3 Голы: 0:1 Фёдор Смолов (35'), 0:2 Себастьян Шиманьски (84'), 0:3 Даниил Фомин (89') Химки: Илья Лантратов, Захар Волков, Бруно Виана, Filip Dagerstaal, Дмитрий Тихий, Павел Мамаев (Nicholas Anwan, 46'), Денис Глушаков, Юрий Жирков (Эльмир Набиуллин, 71'), Илья Кухарчук (Nemanja Glavcic, 80'), Резиуан Мирзов, Didier Lamkel Ze Динамо: Фёдор Смолов (Konstantin Tyukavin, 69'), Вячеслав Грулёв (Денис Макаров, 89'), Даниил Фомин, Себастьян Шиманьски (Yaroslav Gladyshev, 88'), Arsen Zakharyan (Saba Sazonov, 56'), Никола Моро, Дмитрий Скопинцев, Роман Евгеньев, Фабиан Бальбуэна, Сергей Паршивлюк, Антон Шунин Предупреждения: Роман Евгеньев (38'), Роман Евгеньев (52'), Резиуан Мирзов (54') Удаления: Filip Dagerstaal (45'), Nicholas Anwan (68')

Команда Сандро Шварца вышла на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. На втором месте располагается «Зенит», в активе которого 38 очков и игра в запасе. «Химки» занимают последнее 16-е место (14 очков).