Дубль Диаби помог «Байеру» разгромить «Арминию»

Леверкузенскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче 24-го тура чемпионата Германии.

А составе победителей отличились аргентинский нападающий Лукас Аларио и французский форвард Мусса Диаби, оформивший дубль.

Бундеслига. 24-й тур «Байер» (Леверкузен) — «Арминия» (Билефельд) — 3:0 (1:0) Голы: Аларио, 30 (1:0). Диаби, 57 (2:0). Диаби, 81 (3:0)Байер: Градецки, Та (Коссуну, 86), Баккер (Хинкапье, 82), Тапсоба, Фримпонг (Фосу-Менса, 76), Арангис, Паласиос (Демирбай, 77), Вирц, Паулинью, Аларио, Диаби (Адли, 83)Арминия: Ортега, Рамуш, Нильссон, Лаурсен, Де Медина, Шепф (Крюгер, 86), Окугава (Белло, 76), Кунце, Виммер (Хак, 76), Василиадис (Кастро, 46), Зерра (Ласм, 46)Предупреждения: Кунце, 60’

В параллельном матче «Фрайбург» одержал домашнюю победу над берлинской «Гертой» — 3:0.

В составе хозяев итальянский хавбек Винченцо Грифо реализовал пенальти, а нападающие Кевин Шаде и Лукас Хёлер отличились с игры.

Футбол. Германия. Бундеслига Фрайбург — Герта 3:0 Голы: 1:0 Винченцо Грифо (пенальти) (12'), 2:0 Kevin Schade (83'), 3:0 Лукас Хёлер (86') Фрайбург: Марк Флеккен, Lukas Kuebler, Филипп Линхарт (Кевен Шлоттербек, 89'), Нико Шлоттербек, Кристиан Гюнтер, Роланд Шаллаи (Kevin Schade, 64'), Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Винченцо Грифо (Noah Weisshaupt, 82'), У Ён Чон (Эрмедин Демирович, 82'), Нильс Петерсен (Лукас Хёлер, 64') Герта: Стеван Йоветич, Исак Бельфодиль (Дейви Зельке, 78'), Суат Сердар, Лука Тусар, Владимир Дарида (Dong-Joon Lee, 69'), Марко Рихтер (Юрген Эккеленкамп, 78'), Фредрик Андре Бьёркан, Linus Gechter (Cimo Roecker, 69'), Дедрик Боята, Петер Пекарик, Marcel Lotka Предупреждения: Николас Хефлер (21'), Стеван Йоветич (24'), Фредрик Андре Бьёркан (74')

Еще в одном матче берлинский «Унион» одержал домашнюю победу над «Фрайбургом» — 3:1.

В составе победителей гол и результативную передачу на свой счет записал голландский нападающий Шеральдо Бекер, еще по разу отличились японский хавбек Гэнки Харагути

и нигерийский нападающий Тайво Авонийи.

Гости ответили мячом голландца Делано Бюргзорга на последних минутах. Отметим, что с 60-й минуты «Фрайбург» играл в меньшинстве после удаления Доминик Кора за вторую желтую карточку.

Футбол. Германия. Бундеслига Унион — Майнц 3:1 Голы: 1:0 Генки Харагути (7'), 2:0 Шеральдо Бекер (56'), 3:0 Тайво Авонийи (75'), 3:1 Делано Бюргзорг (90') Унион: Андреас Люте, Пауль Еккель, Робин Кнохе, Тимо Баумгартль, Кристофер Триммель, Рани Хедира, Нико Гисельман (Бастиан Очипка, 86'), Генки Харагути (Kevin Moehwald, 76'), Гриша Прёмель (Левин Эцтунали, 86'), Шеральдо Бекер (Свен Михель, 76'), Андреас Фогльзаммер (Тайво Авонийи, 67') Майнц: Карим Онисиво (Маркус Ингвартсен, 62'), Ли Джэ Сон (Жан-Поль Бутьюс, 70'), Жонатан Буркардт (Делано Бюргзорг, 77'), Аарон Кариколь, Доминик Кор, Anton Stach, Сильван Видмер, Мусса Ньякат, Александер Хак (Кевин Штёгер, 62'), Штефан Белл (Никлас Тауэр, 70'), Робин Центнер Предупреждения: Bo Svensson (12'), Александер Хак (18'), Кристофер Триммель (42'), Доминик Кор (58'), Доминик Кор (60'), Пауль Еккель (67'), Тимо Баумгартль (90 + 2'), Рани Хедира (90 + 3')

В других матчах «Вольфсбург» и «Боруссия сыграли вничью 2:2 в Менхенгладбахе, а "Гройтер Фюрт" поделил очки с "Кельном" — 1:1.