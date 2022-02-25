Тедеско: Это особенная игра для меня. Я провел прекрасное время в «Спартаке»

Главный тренер «Лейпцига»прокомментировал жеребьевку 1/8 Лиги Европы. «Быки» сыграют с московским «Спартаком», который он возглавлял ранее.

«Это особенная игра для меня, это понятно. Я провел прекрасное время в "Спартаке", где встретил много замечательных людей и подружился с ними.

Я хорошо знаю команду и знаю, на что они способны. Вы видели это в Лиге Европы, когда они выиграли действительно сложную группу», — приводит пресс-служба «Лейпцига» слова Тедеско.

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по май 2021 года.

Первый матч 1/8 финала между «Спартаком» и «Лейпцигом» состоится 10 марта. 17 марта команды проведут ответную игру.