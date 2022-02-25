«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: счет матча 2:1, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:1) в перенесённом матче 20-го тура чемпионата Англии.

Гости открыли счет на 10-й минуте. Габриэл под давлением сделал плохой пас в направлении своего вратаря, которого опередил Хван Хи Чан, после чего кореец с острого угла закатил мяч в ворота.

На 82-й минуте Нкетиа слева прострелил к линии вратарской «волков», где Николя Пепе ловко развернулся и послал мяч мимо вратаря.

А уже в компенсированное время Александр Ляказетт забил победный для «канониров» гол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Вулверхэмптон 2:1 Голы: 0:1 Hee-chan Hwang (10'), 1:1 Николя Пепе (82'), 2:1 Александр Ляказетт (90 + 6') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Седрик Суареш (Эдвард Нкетиа, 76'), Бен Уайт, Габриэль Магальяйнс, Киран Тирни (Нуну Тавареш, 90'), Томас Парти, Гранит Джака, Букайо Сака, Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли (Николя Пепе, 71'), Александр Ляказетт Вулверхэмптон: Рауль Хименес, Даниэл Поденсе (Леандер Дендонкер, 90'), Hee-chan Hwang (Педру Нету, 75'), Rayan Ait-Nouri, Жоау Моутинью, Рубен Невеш, Нелсон Семеду (Jonny Castro, 61'), Ромен Сес, Конор Коди, Макс Килман, Жозе Са Предупреждения: Букайо Сака (38'), Рауль Хименес (89')

После этой игры «Вулверхэмптон» занимает 7-е место в таблице АПЛ — 40 очков, «Арсенал» — 5-я позиция и 45 очков.