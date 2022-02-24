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    Гасперини: Видеоповторы стали очень опасным инструментом, влияющим на результаты

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что система видеоповторов таит опасность для футбола.

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    В матче 26-го тура Серии А против «Фиорентины» (0:1) специалист был крайне недоволен решением не засчитывать гол хавбека Руслана Малиновского и получил красную карточку от главного арбитра Даниэле Довери.

    «Я до сих пор зол. Видеоповторы стали очень опасным инструментом, влияющим на результаты. К сожалению, их используют в очевидных ситуациях, которые в результате становятся спорными.

    Невозможно понять, когда решение принимает главный судья, а когда — ВАР. Из-за этого ты начинаешь думать о плохом, и это самое скверное, что могло случиться с футболом.

    Я надеюсь, что английские фанаты, сорвавшие создание Суперлиги Европы, так же уничтожат систему видеоповторов.

    Это инструмент, создающий большую опасность для футбола при неверном применении», — заявил тренер в интервью Sky Sport Italia.

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