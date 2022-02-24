Гасперини: Видеоповторы стали очень опасным инструментом, влияющим на результаты

Главный тренер «Аталанты»заявил, что система видеоповторов таит опасность для футбола.

В матче 26-го тура Серии А против «Фиорентины» (0:1) специалист был крайне недоволен решением не засчитывать гол хавбека Руслана Малиновского и получил красную карточку от главного арбитра Даниэле Довери.

«Я до сих пор зол. Видеоповторы стали очень опасным инструментом, влияющим на результаты. К сожалению, их используют в очевидных ситуациях, которые в результате становятся спорными.

Невозможно понять, когда решение принимает главный судья, а когда — ВАР. Из-за этого ты начинаешь думать о плохом, и это самое скверное, что могло случиться с футболом.

Я надеюсь, что английские фанаты, сорвавшие создание Суперлиги Европы, так же уничтожат систему видеоповторов.

Это инструмент, создающий большую опасность для футбола при неверном применении», — заявил тренер в интервью Sky Sport Italia.