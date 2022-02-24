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    Юри Алберто вышел в старте «Зенита» на матч с «Бетисом»

    «Бетис» — «Зенит» : прогноз, составы, коэффициенты

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    Испанский «Бетис» и петербургский «Зенит» назвали стартовые составы на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    «Бетис»: Руй Силва, Бельерин, Песселья, Э. Гонсалес, Морено, Родригес, Гуардадо, Каналес, Фекир, Руйбаль, Виллиан Жозе.

    Запасные: Роблес, Браво, Бартра, Виктор Руис, Руанми, Иглесиас, Тельо, В. Карвалью, Хоакин, Сабали.

    «Зенит»: Одоевский, Дуглас Сантос, Чистяков, Барриос, Сутормин, Круговой, Вендел, Клаудиньо, Юри Алберто, Дзюба, Малком.

    Запасные: М. Кержаков, Караваев, Мостовой, Бязров, Ерохин, Адамов, Оздоев, Сергеев, Ракицкий.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Бетису». Коэффициент на его победу — 1.85, на успех «Зенита» — 4.12, на ничью — 4.10. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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