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    «Зенит» пройдет севильский барьер?

    «Бетис» — «Зенит». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги Европы 24 февраля 2022 года

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    Клаудиньо
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 23:00 мск. «Бетис» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 24 Февраля 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    «Бетис»

    Победа в Санкт-Петербурге (2:3) явно улучшает шансы испанцев. Да и вообще, нынешний «Бетис» способен на многое.

    В минувшем туре своего чемпионата «Бетис» также победил. «Мальорка» была обыграна со счетом 2:1.

    Коэффициенты матча Бетис — Зенит

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 3.40
  • Ставка
    •

    Причем эта победа стала для севильцев четвертой к ряду. К тому же в этих поединках «Бетис» не забивал меньше двух мячей.

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    Из относительно важных исполнителей «Бетис» в этот раз не досчитается Родри. Молодой форвард находится в лазарете.

    «Зенит»

    Питерцы испытывают недостаток игровой практики. Сезон в РПЛ еще не возобновился, да и поражение в первой встрече настроения не добавляет.

    Наверняка в этом поединке команда Сергея Семака будет рисковать. Иного пути у «Зенита» просто нет.

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    • По-прежнему эффективен в атаке Артем Дзюба, отличившийся в первой встрече. Активностью выделяются Клаудиньо и Малком.

    В лазарете находятся лишь защитник Деян Ловрен и голкипер Станислав Крицюк. Впрочем, замена этим исполнителям у Семака есть.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.95, на ничью за 3.60, а на «Зенит» — за 3.60.

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    Севильцы имеют неплохую атаку, но нередко допускают ошибки в обороне.

    «Зенит» имеет квалифицированную линию атаки, способную дать результат.

    Питерцы имеют в своем составе атакующих исполнителей приличного уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Проход «Зенита», поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Бетис» — «Зенит»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 24.02.2022. Прогнозы на футбол. «Зенит» пройдет севильский барьер?
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