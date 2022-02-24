«Бетис»
Победа в Санкт-Петербурге (2:3) явно улучшает шансы испанцев. Да и вообще, нынешний «Бетис» способен на многое.
В минувшем туре своего чемпионата «Бетис» также победил. «Мальорка» была обыграна со счетом 2:1.
Коэффициенты матча Бетис — Зенит
Причем эта победа стала для севильцев четвертой к ряду. К тому же в этих поединках «Бетис» не забивал меньше двух мячей.
Из относительно важных исполнителей «Бетис» в этот раз не досчитается Родри. Молодой форвард находится в лазарете.
«Зенит»
Питерцы испытывают недостаток игровой практики. Сезон в РПЛ еще не возобновился, да и поражение в первой встрече настроения не добавляет.
Наверняка в этом поединке команда Сергея Семака будет рисковать. Иного пути у «Зенита» просто нет.
По-прежнему эффективен в атаке Артем Дзюба, отличившийся в первой встрече. Активностью выделяются Клаудиньо и Малком.
В лазарете находятся лишь защитник Деян Ловрен и голкипер Станислав Крицюк. Впрочем, замена этим исполнителям у Семака есть.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.95, на ничью за 3.60, а на «Зенит» — за 3.60.
Севильцы имеют неплохую атаку, но нередко допускают ошибки в обороне.
«Зенит»
Питерцы имеют в своем составе атакующих исполнителей приличного уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Проход «Зенита», поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.