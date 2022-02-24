«Бетис» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 23:00 мск. «Бетис» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Победа в Санкт-Петербурге (2:3) явно улучшает шансы испанцев. Да и вообще, нынешний «Бетис» способен на многое.

В минувшем туре своего чемпионата «Бетис» также победил. «Мальорка» была обыграна со счетом 2:1.

Коэффициенты матча Бетис — Зенит 1 2.00 X 3.85 2 3.40 Ставка

Причем эта победа стала для севильцев четвертой к ряду. К тому же в этих поединках «Бетис» не забивал меньше двух мячей.

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Из относительно важных исполнителей «Бетис» в этот раз не досчитается Родри. Молодой форвард находится в лазарете.

«Зенит»

Питерцы испытывают недостаток игровой практики. Сезон в РПЛ еще не возобновился, да и поражение в первой встрече настроения не добавляет.

Наверняка в этом поединке команда Сергея Семака будет рисковать. Иного пути у «Зенита» просто нет.

По-прежнему эффективен в атаке Артем Дзюба, отличившийся в первой встрече. Активностью выделяются Клаудиньо и Малком.

В лазарете находятся лишь защитник Деян Ловрен и голкипер Станислав Крицюк. Впрочем, замена этим исполнителям у Семака есть.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.95, на ничью за 3.60, а на «Зенит» — за 3.60.

Севильцы имеют неплохую атаку, но нередко допускают ошибки в обороне.

«Зенит» имеет квалифицированную линию атаки, способную дать результат .

Питерцы имеют в своем составе атакующих исполнителей приличного уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Проход «Зенита», поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.