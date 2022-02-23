«Химки» объявили о назначении Юрана главным тренером

Сергей Юран вернулся в «Химки» Фото: fckhimki.com
52-летний специалист подписал контракт с клубом и присоединился к команде в Турции.
Накануне «Химки» отправили в отставку Игоря Черевченко, под руководством которого команда играла в первой половине сезона.
Новым главным тренером «Химок» назначен Сергей Юран. Специалист подписал контракт с клубом и присоединился к команде в Турции.— ФК «Химки» (@fc_khimki) February 23, 2022
▶️ https://t.co/YoW0VZLiDl pic.twitter.com/1bSJugIYYL
Юран ранее уже возглавлял «Химки». В 2020 году подмосковный клуб под его руководством дошел до финала Кубка России.
«Химки» занимают последнее место в таблице РПЛ после 18-ти туров.