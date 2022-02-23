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    Влахович оценил свой дебют в Лиге чемпионов

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    Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович поделился впечатлениями от своего дебюта в Лиге чемпионов.

    Душан Влахович
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    Душан Влахович

    Он забил гол на 32-й секунде матча в первой игре 1/8 финала с «Вильярреалом» (1:1).

    «Было здорово забить в дебютном матче. Это был очень эмоциональный момент. Но я не могу быть на сто процентов удовлетворен, потому что не выиграли . Мы должны продолжать усердно работать. Показали хорошую игру и могли победить. Мы должны просто сосредоточиться на следующей игре.

    Мы старались хорошо играть и во втором тайме, но иногда соперник не позволяет тебе делать то, что ты хочешь. Так что поздравляю их с тем, что они сравняли счет», — приводит слова Влаховича официальный сайт УЕФА.

    Напомним, зимой Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины». Ответная встреча этих команд пройдет в Турине 16 марта.

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