Матч Россия — Польша в стыках ЧМ-2022 на стадионе «Динамо» смогут посетить до 70% зрителей

Российский футбольный союз получил разрешение на проведение двух матчей сборной России в Москве.

«Российский футбольный союз получил разрешение Роспотребнадзора на проведение двух матчей сборной России в Москве на стадионе "Динамо" 24 и 29 марта при посещаемости не более 70% от вместимости арены. Для доступа на стадион будет необходим QR-код. Продажа билетов откроется в пятницу, 25 февраля», — сообщает служба коммуникаций РФС.

Сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.

Победитель матча Россия — Польша встретится в финале с победителем пары Швеция — Чехия.