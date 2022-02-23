Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Сенченко против Рикки ХаттонаВячеслав Сенченко: Вряд ли кто-либо из бойцов UFC построит успешную карьеру в боксе
  • 13:27
    • МИД Великобритании призвал клубы АПЛ бойкотировать финал ЛЧ в Санкт-Петербурге
  • 13:11
    • СМИ: «Куньлунь» продолжит выступления в КХЛ
  • 11:45
    • Зверева сняли с турнира в Акапулько
  • 11:00
    • «Химки» объявили о назначении Юрана главным тренером
  • 10:46
    • Газизов назвал нереальным трансфер Кокорина в «Уфу»
    Все новости спорта

    Матч Россия — Польша в стыках ЧМ-2022 на стадионе «Динамо» смогут посетить до 70% зрителей

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Футбол России Сборная России ЧМ-2022 Сборная Польши
    Российский футбольный союз получил разрешение на проведение двух матчей сборной России в Москве.

    Стадион «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стадион «Динамо»

    «Российский футбольный союз получил разрешение Роспотребнадзора на проведение двух матчей сборной России в Москве на стадионе "Динамо" 24 и 29 марта при посещаемости не более 70% от вместимости арены. Для доступа на стадион будет необходим QR-код. Продажа билетов откроется в пятницу, 25 февраля», — сообщает служба коммуникаций РФС.

    Сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.

    Победитель матча Россия — Польша встретится в финале с победителем пары Швеция — Чехия.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «МЮ» одолеть «матрасников» в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Бенфика» устроит сенсацию в первом матче с «Аяксом»?
  • «Бенфика» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 3.28
    •
  • «Ливерпуль» учинит разгром «Лидсу»?
  • «Ливерпуль» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Бенфика — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бернли — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.76
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Бетис — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торонто — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры