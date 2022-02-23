Пеллегрини: «Зенит» — это команда уровня Лиги чемпионов, с очень креативными игроками

Тренер «Бетиса»поделился ожиданиями перед ответной игрой 1/16 финала Лиги Европы с

Первый стыковой матч в России закончился 3:2 в пользу испанского клуба.

«Самая страшная ошибка — играть на результат. Мы добились положительного результата, и это важно, но еще ничего не решено.

Будет ошибкой сыграть не в тот футбол, который мы тренируем ежедневно. Надеюсь, мы увидим хороший "Бетис", ведь нам противостоит отличный соперник.

"Зенит" всегда будет атаковать. У нас уже был опыт игры с ними. Мы забили два мяча, а потом они сравняли счет. Однако мы не дали им шансов забить во втором тайме.

Это команда [уровня] Лиги чемпионов, с очень креативными игроками вроде бразильских вингеров и игроком ростом метр девяносто шесть (вероятно, речь про Артема Дзюбу — прим. ред.), мощью в воздухе.

Я уже сказал, что во втором тайме мы хорошо сдерживали соперника. Их голы были заслуженными, и дело не только в наших ошибках. Мы знаем их особенности и должны сыграть полный матч», — сказал Пеллергини изданию Marca.