«Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз, составы, коэффициенты

Мохаммед Салах Фото: globallookpress.com
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Джонс, Фабиньо, Алькантара, Диас, Мане, Салах.
Запасные: Келлехер, Конате, Цимикас, Хендерсон, Кейта, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Ориги.
«Лидс»: Меслье, Фирпо, Стрёйк, Эйлинг, Даллас, Харрисон, Форшоу, Клих, Рафинья, Джеймс, Родриго.
Запасные: Клессон, Крессуэлл, Бейт, Кенне, Маккэррон, Шаклтон, Джелхардт, Робертс, Саммервилл.
Матч пройдет на стадионе «Энфилд Роуд» (Ливерпуль). Начало в 22:45 мск.
Прогноз на игру есть здесь. Онлайн-трансляция доступна по ссылке.