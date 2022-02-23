«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 22:45 мск. «Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» традиционно борется за чемпионство. Команда Юргена Клоппа находится на 2 месте, отставая от лидера на 6 очков.

Правда, у мерсисайдцев имеется матч в запасе. Так что даже без травмированного Диогу Жоты «Ливерпуль» в этой встрече будет заряжен на победу.

Коэффициенты матча Ливерпуль — Лидс 1 1.15 X 8.00 2 16.00 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Ливерпуль» добыл важнейшую викторию. Команда Клоппа оставила ни с чем «Норвич» (3:1).

Все прогнозы на АПЛ

Поединки с «Лидсом» для команды проходят весьма успешно. Из пяти последних очных встреч мерсисайдцы выиграли четырежды при одном паритете.

«Лидс»

На данный момент «Лидс» пребывает в нижней части таблицы. Нынешнее 15 место вряд ли устраивает тренерский штаб.

Вот и минувший тур «Лидс» не записал себе в актив. Дома команда проиграла «Манчестер Юнайтед» (2:4), заодно пропустив свой 50-й гол в чемпионате.

Причем «Лидс» не выигрывает уже более месяца. Более того, в трех последних поединках команда пропустила 10 мячей.

Чувствуется отсутствие форварда Патрика Бэмфорда. Также в лазарете находятся Келвин Филлипс и Лиам Купер.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.18, на ничью за 8.40, а на «Лидс» — за 15.00.

«Ливерпуль» имеет все шансы приблизиться к лидеру .

«Лидс» испытывает заметные трудности в обороне.

Мерсисайдцы шикарно атакуют, и наверняка легко возьмут три очка. Наши прогноз и ставка — Фора «Ливерпуля» -2.5 с коэффициентом 2.18.