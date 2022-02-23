«Ливерпуль»
«Ливерпуль» традиционно борется за чемпионство. Команда Юргена Клоппа находится на 2 месте, отставая от лидера на 6 очков.
Правда, у мерсисайдцев имеется матч в запасе. Так что даже без травмированного Диогу Жоты «Ливерпуль» в этой встрече будет заряжен на победу.
Коэффициенты матча Ливерпуль — Лидс
В предыдущем туре чемпионата «Ливерпуль» добыл важнейшую викторию. Команда Клоппа оставила ни с чем «Норвич» (3:1).
Поединки с «Лидсом» для команды проходят весьма успешно. Из пяти последних очных встреч мерсисайдцы выиграли четырежды при одном паритете.
«Лидс»
На данный момент «Лидс» пребывает в нижней части таблицы. Нынешнее 15 место вряд ли устраивает тренерский штаб.
Вот и минувший тур «Лидс» не записал себе в актив. Дома команда проиграла «Манчестер Юнайтед» (2:4), заодно пропустив свой 50-й гол в чемпионате.
Причем «Лидс» не выигрывает уже более месяца. Более того, в трех последних поединках команда пропустила 10 мячей.
Чувствуется отсутствие форварда Патрика Бэмфорда. Также в лазарете находятся Келвин Филлипс и Лиам Купер.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.18, на ничью за 8.40, а на «Лидс» — за 15.00.
«Ливерпуль»
«Лидс» испытывает заметные трудности в обороне.
Мерсисайдцы шикарно атакуют, и наверняка легко возьмут три очка. Наши прогноз и ставка — Фора «Ливерпуля» -2.5 с коэффициентом 2.18.