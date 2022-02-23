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    «Ливерпуль» учинит разгром «Лидсу»?

    «Ливерпуль» — «Лидс». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, АПЛ, 23 февраля 2022 года

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    Вирджил Ван Дейк
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 22:45 мск. «Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Февраля 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 22:45 Лидс Лидс
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» традиционно борется за чемпионство. Команда Юргена Клоппа находится на 2 месте, отставая от лидера на 6 очков.

    Правда, у мерсисайдцев имеется матч в запасе. Так что даже без травмированного Диогу Жоты «Ливерпуль» в этой встрече будет заряжен на победу.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Лидс

  • 1
  • 1.15
  • X
  • 8.00
  • 2
  • 16.00
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Ливерпуль» добыл важнейшую викторию. Команда Клоппа оставила ни с чем «Норвич» (3:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    Поединки с «Лидсом» для команды проходят весьма успешно. Из пяти последних очных встреч мерсисайдцы выиграли четырежды при одном паритете.

    «Лидс»

    На данный момент «Лидс» пребывает в нижней части таблицы. Нынешнее 15 место вряд ли устраивает тренерский штаб.

    Вот и минувший тур «Лидс» не записал себе в актив. Дома команда проиграла «Манчестер Юнайтед» (2:4), заодно пропустив свой 50-й гол в чемпионате.

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    • Причем «Лидс» не выигрывает уже более месяца. Более того, в трех последних поединках команда пропустила 10 мячей.

    Чувствуется отсутствие форварда Патрика Бэмфорда. Также в лазарете находятся Келвин Филлипс и Лиам Купер.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.18, на ничью за 8.40, а на «Лидс» — за 15.00.

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    «Ливерпуль» имеет все шансы приблизиться к лидеру.

    «Лидс» испытывает заметные трудности в обороне.

    Мерсисайдцы шикарно атакуют, и наверняка легко возьмут три очка. Наши прогноз и ставка — Фора «Ливерпуля» -2.5 с коэффициентом 2.18.

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    «Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 23.02.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» учинит разгром «Лидсу»?
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