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    Канте: «Лилль» пошел вперед после пропущенного мяча и мог забить, но мы справились

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    Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал домашнюю победу над «Лиллем» (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Нголо Канте
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    Нголо Канте

    Хаверц открыл счет на восьмой минуте, а во втором тайме все вопросы о победителе снял Пулишич. Канте, отдавший голевой пас Пулишичу, был признан лучшим игроком встречи.

    «Это была хорошая игра, в которой мы добились важного результата. Повезло, что забили в самом начале. Потом стало немного тяжелее, но второй гол помог нам добиться приличного результата.

    "Лилль" пошел вперед после пропущенного мяча. Эта команда располагает классными игроками, которые стали выходить на свободные зоны и атаковать нашу линию защиты.

    У гостей были возможности забить, но мы справились со свой работой хорошо и победили», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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