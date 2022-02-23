Тедеско: «Реал Сосьедад» будет играть дома совсем не так, как в первой игре

Главный тренер «РБ Лейпциг»поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Реала Сосьедад». В первой встрече соперники сыграли вничью — 2:2.

«Думаю, "Реал Сосьедад" будет играть дома совсем не так, как в первой игре. Перед фанатами они попытаются играть в свой футбол. Но будут моменты, когда испанцы будут действовать, как в первой игре.

Нкунку и Ольмо наслаждаются футболом, в их действиях есть элемент уникальности. Они иногда делают потрясающие вещи, особенно это касается игры в финальной трети поля.

Я много жду от возвращения Марселя Хальстенберга. Конечно, его давно не было. Но я надеюсь, что он наберет форму в ближайшие недели. Это очень одаренный футболист», — цитирует Тедеско пресс-служба немецкого клуба.