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    Тедеско: «Реал Сосьедад» будет играть дома совсем не так, как в первой игре

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    Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Реала Сосьедад». В первой встрече соперники сыграли вничью — 2:2.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    «Думаю, "Реал Сосьедад" будет играть дома совсем не так, как в первой игре. Перед фанатами они попытаются играть в свой футбол. Но будут моменты, когда испанцы будут действовать, как в первой игре.

    Нкунку и Ольмо наслаждаются футболом, в их действиях есть элемент уникальности. Они иногда делают потрясающие вещи, особенно это касается игры в финальной трети поля.

    Я много жду от возвращения Марселя Хальстенберга. Конечно, его давно не было. Но я надеюсь, что он наберет форму в ближайшие недели. Это очень одаренный футболист», — цитирует Тедеско пресс-служба немецкого клуба.

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