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    Аллегри: Еще ничто не решено, но я уверен в своей команде

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о ничьей с «Вильярреалом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Влахович провел очень хороший матч. Противостоять такому защитнику, как Альбиоль, всегда непросто. Игроки "Вильяреала" опытные и техничные. Конечно, мы хотели выиграть 3:0, но сделать здесь это не просто, уж поверьте. Наш прессинг во втором тайме был несколько недостаточным, и "Вильяреал" заставил нас за это заплатить.

    Ирония в том, что мы пропустили в тот момент, когда, казалось, стали комфортно контролировать игру. Потом у нас возникли сложности, когда мы подустали. Пропущенный гол был просто невероятным в том плане, что даже "Вильяреал" не мог поверить, что за подарок мы ему подарили.

    Ничто не решено, но я уверен в своей команде, так как у нас в строй вернется ряд важных футболистов», — цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри.

    Ответная встреча пройдет в Турине 16 марта.

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