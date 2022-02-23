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    Экономист о ЦСКА: Если санкции введет ЕС, это уже более серьезная проблема

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    Экономист Сергей Алексашенко прокомментировал санкции министерства финансов США против московского ЦСКА.

    Сергей Алексашенко
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    Сергей Алексашенко

    Весной 2020 года владельцем 77,63% акций ЦСКА стала госкорпорация ВЭБ.РФ.

    ВЭБ.РФ также попал под санкции после того, как президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств.

    «Санкции распространяются на ЦСКА как на дочернюю компанию ВЭБ. Если до 24 марта корпорация продаст акции ЦСКА, то с клуба, скорее всего, снимут санкции.

    Если кто-то выкупит акции ЦСКА после 24 марта, я бы советовал обратиться сначала к американским юристам и проконсультироваться.

    В любом случае нужно будет подготовить документы, доказывающие честность покупки по справедливой цене. Показать, что сделка не является попыткой ВЭБ спрятать свои владения. После этого направляется письмо в Минфин США. После этого ЦСКА будет вычеркнут из списка санкций.

    Пока санкции введены только со стороны США. Они не затрагивают еврозону, расчеты в евро и швейцарских франках. Поэтому это нестрашно. Конечно, американские компании могут бояться совершать сделки с ЦСКА, но есть российские банки и компании, которые также находятся под американскими санкциями, ничего страшного с ними не происходит. В нынешнем формате для ЦСКА ничего страшного нет.

    Если аналогичные санкции будут введены ЕС, это уже более серьезная проблема. Ни один европейский клуб не станет совершать сделки с ЦСКА по покупке-продаже футболистов. Joma откажется продавать экипировку и так далее.

    У ЦСКА не будет счетов. Клуб не сможет платить ни в долларах, ни в евро. Дальше присоединятся англичане, швейцарцы. Если ЦСКА с кем-то договорится платить в рублях, то обойти ограничения можно, но сделать это будет проблематично», — приводит слова бывшего заместителя министра финансов РФ Sport24.

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